Palermo, due furti in una settimana nella scuola Scinà

Due furti subiti nel giro di una settimana nell’istituto scolastico Domenico Scinà di Palermo, nel plesso di via Giuseppe Li Bassi. La scuola del Villaggio Santa Rosalia era chiusa per il ponte della Liberazione e qualcuno ha scavalcato le recinzioni e ha portato via alcuni oggetti utilizzati per la didattica.

«Hanno rubato otto casse acustiche, un’asta per il microfono, un mixer e una decina di computer - racconta la dirigente scolastica Maria Gabriella Martorana -. Non ho ancora avuto modo di quantificare i danni. Quello che mi dà più amarezza è che la nostra comunità ha fatto le divine e umane cose per migliorare la scuola. Facciamo tanto, poi arrivano queste persone e distruggono il lavoro di mesi». È stata presentata denuncia alle forze dell’ordine. Nel plesso c’è un sistema di videosorveglianza.