Palermo, l'operazione antidroga a Brancaccio e Sperone: chi sono gli arrestati, tra loro il giovane ferito con il boss Romano

Ecco i nomi degli indagati nell’operazione antidroga tra Brancaccio e Sperone, a Palermo.

In carcere

In carcere è finito Alessio Salvo Caruso, 29 anni, gravemente ferito a marzo nell’agguato in cui fu ucciso il boss Giancarlo Romano in via XXVII Maggio. Assieme a lui sono stati arrestati e portati in carcere Pietro Argeri, 35 anni, Gaetano Ingrassia, 34 anni, Giuseppe Davide Arduino, 29 anni, Nicola Argeri, 54 anni, Francesco Messina, 29 anni, Salvatore Agnello, 23 anni, Maria Chiappara, 37 anni, Davide Anselmo, 27 anni, Sebastiano Chiappara, 26 anni, Girolamo Tarantino, 21 anni, Paolo Chiovaro, 36 anni, Samuele Argeri, 23 anni, Antonino Messina, 28 anni, Salvatore Navarra, 21 anni, Antonino Ricotta, 20 anni, Isidoro Lo Nardo, 27 anni, Giuseppe Lucchese, 24 anni, Salvatore Zora, 25 anni, Luigi Iemmito, 51 anni, Vincenzo Lucchese, 27 anni.