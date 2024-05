Palermo, lo spaccio allo Sperone anche davanti ai bambini: ecco come funzionava

Dopo un'iniziale controllo degli agenti in quelle che storicamente sono considerate tra le maggiori piazze dello spaccio di droga in città, il proseguo delle indagini ha consentito di acquisire elementi idonei a ricostruire quello che succedeva al quartiere Sperone, nell'area tra viale Di Vittorio, Passaggio e Trimarchi, con il delinearsi dei ruoli di alcuni degli indagati.

Attivato un un servizio di video sorveglianza al fine di monitorare in via continuativa e sistematica la presenza e le condotte delle persone sottoposte ad indagini preliminari, con ulteriori servizi di registrazione e di ascolto delle conversazioni intrattenute dalle altre persone sottoposte ad indagini preliminari con i cellulari.

Non c'è voluto molto, secondo quanto si legge nell'ordinanza, a scoprire che quell'era era teatro di una sistematica e continuativa attività di illecita commercializzazione di sostanze stupefacenti, soprattutto di hashish e cocaina, perpetrata da numerose persone quotidianamente sin dalle prime ore del giorno fino a sera tarda, anche in presenza di bambini piccoli, e che il tutto era riconducibile ed inquadrabile in una più ampia struttura criminale, alla quale aderivano numerose persone, articolata secondo i principi gerarchico e della ripartizione delle funzioni. Proprio come una catena di montaggio che funzionava come un orologio.

Le parole del sindaco Lagalla