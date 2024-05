Finisce nel burrone con l'autogru a Giuliana, operaio in prognosi riservata

Un operaio di 50 anni impegnato nei lavori di appalto del Comune di Giuliana per la manutenzione dei pali dell’illuminazione pubblica è finito in un burrone insieme al camion con la gru e il cestello.

Sono ancora in corso le indagini per accertare cosa sia successo. L’operaio è salvo grazie all’intervento dei sanitari del 118 arrivati in elisoccorso. Il medico rianimatore ha stabilizzato l’operaio che è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo. La prognosi è riservata. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Corleone.

«La ditta si era aggiudicata un appalto per i lavori di messa in sicurezza dell’impianto di pubblica illuminazione nel nostro comune. C’erano diversi pali vetusti e dovevano essere sostituiti. Un lavoro da 50 mila euro. La ditta stava lavorando già da diversi giorni. Mi dispiace per quanto successo all’operaio ma ho informazioni che le sue condizioni non sono gravi e non sarebbe in pericolo di vita». Lo dice Francesco Scarpinato sindaco di Giuliana comune dove un operaio è finito in un burrone con l’autogru. L’incidente si è verificato in via Salvatore Quasimodo. Al momento i carabinieri sono negli uffici comunali per acquisire le carte dell’appalto e risalire alla ditta che stava eseguendo le opere. All’intervento di soccorso oltre ai sanitari del 118 hanno preso parte anche i vigili del fuoco.