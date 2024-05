Ispica, operaio precipita dal cestello dell'autogru: è in gravi condizioni

Un altro incidente sul lavoro in Sicilia, in questo caso ad Ispica. A rimanere gravemente ferito un operaio precipitato dal cestello di un'autogru: l'uomo, per cause ancora da accertare, è caduto da un'altezza di circa sette metri in via De Cristoforis, una traversa di via Roma. L'impatto con il suolo è stato violentissimo.

L'incidente è avvenuto mentre stava effettuando un intervento di manutenzione con alcuni colleghi che hanno immediatamente lanciato l'allarme. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con un'ambulanza che, viste le condizioni dell'operaio, hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso. Il ferito è stato così trasportato all'ospedale Canizzaro di Catania.

Poche ore prima, in provincia di Palermo, un altro operaio è rimasto ferito: un cinquantenne impegnato nei lavori di appalto del Comune di Giuliana per la manutenzione dei pali dell’illuminazione pubblica è finito in un burrone insieme al camion con la gru e il cestello. L'uomo è salvo grazie all’intervento dei sanitari del 118 arrivati in elisoccorso.