Palermo, paura per un pedone investito in via Roma: una donna finisce in ospedale

Ancora un incidente in via Roma, a Palermo, e ancora un pedone coinvolto. Secondo quanto ricostruito dal personale della polizia municipale, una donna è stata investita a pochi metri da piazza San Domenico, proprio dove ci sono quei dissuasori lampeggiante che erano stati installati qualche anno fa per evitare incidenti come questi.

Purtroppo, nonostante tutte le buone intenzioni, i problemi rimangono, visto che in una delle principali arterie delle città continuano a succedere incidenti del genere. In questo caso, la donna è stata investita da un'auto ed è rimasto a terra, soccorso poi da alcuni passanti. Chiamato il 118, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Civico: le sue condizioni non sono gravi. Indagini da parte dell'infortunistica della polizia municipale.