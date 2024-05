Incidenti in via Roma, il Comitato: il Comune di Palermo mantenga le promesse sulla sicurezza per i pedoni

«Un altro pedone investito a Palermo mentre attraversa le strisce pedonali. Ricordiamo che via Roma, in base agli open data pubblicati sul sito istituzionale del Comune, è la via del centro storico col più alto numero di incidenti (e tra le prime tre più pericolose dell’intera città). Oggi ricorre un mese esatto dall’assemblea pubblica cittadina organizzata dal nostro Comitato e alla quale hanno partecipato anche l’assessore alla Mobilità e il comandante della polizia municipale». Lo dice in una nota il comitato «Per una mobilità davvero sostenibile anche a Palermo».

«In quell’occasione l’assessore disse - aggiunge il comitato - che entro pochi giorni sarebbe stato approvata dalla giunta l’istituzione del limite 30 su via Roma e l’attuazione di controlli in tal senso, quale iniziativa propedeutica alla realizzazione di percorsi ciclabili sicuri. Ad oggi quelle dichiarazioni rimangono ancora una volta declamazioni cui non seguono fatti concreti. Tutto ciò dimostra che manca una reale volontà politica. Anche i monitoraggi delle aree pedonali e dei percorsi ciclabili, proposti dallo stesso comandante della polizia municipale, a distanza di un mese non sono stati messi in atto».

«In assenza di riscontri concreti da parte dell’amministrazione, e in attesa che chi di dovere dia finalmente seguito alle promesse fatte, il Comitato prende atto dell’inerzia, non più giustificabile, e si vede costretto a intraprendere iniziative più incisive».