Il direttore Amap e l’imprenditore di Tek: i nuovi indagati per la strage a Casteldaccia

La ricerca delle responsabilità sulla strage di Casteldaccia non si ferma. Ci sono altri due indagati oltre Nicolò Di Salvo, socio della ditta Quadrifoglio Group di Partinico, che aveva preso i lavori in subappalto da Tek Infrastrutture Srl. Si tratta dell’ingegnere Amap Gaetano Rotolo, direttore dei lavori e responsabile per la sicurezza e dell’imprenditore antimafia Giovanni Anselmo, titolare della Tek di San Cipirello.

Ieri i magistrati si sono recati nella sede dell’azienda partecipata in via Volturno, hanno acquisito altre carte relative all’appalto e al subappalto dei lavori che sono costati la vita a cinque padri di famiglia: Epifanio Alsazia, 71 anni, contitolare della Quadrifoglio; Giuseppe Miraglia, 47 anni, Roberto Raneri, 51 anni, Ignazio Giordano, 57 anni e Giuseppe La Barbera, 29 anni. Nella sede della Tek, in una traversa di via Leonardo da Vinci, invece, sono andati i poliziotti della squadra mobile a notificare l’atto. Come anticipato nei giorni scorsi dal Giornale di Sicilia, Rotolo è stato sospeso dal suo incarico. Cosa già avvenuta nel 2016 per un’altra vicenda.