Villabate, sorpreso a rubare nella scuola inagibile: bloccato un sedicenne con la refurtiva

È stato sorpreso mentre tentava di scappare con la refurtiva da un scuola di Villabate. Si tratta di un sedicenne che è stato bloccato dai carabinieri di Misilmeri all'esterno della Pietro Palumbo, attualmente chiusa perché dichiarata inagibile e già in passato finita nel mirino dei vandali. Il baby ladro ha fatto irruzione nei locali dell'edificio nella notte, scavalcando la recinzione.

Poi ha passato al setaccio le varie aule e si è impossessato di diversi articoli sportivi che erano custoditi nella palestra dell'istituto. Poco dopo ha tentato di darsi alla fuga, ma ad attenderlo ha trovato i militari. Pochi mesi fa si è verificato un altro assalto nella stessa scuola: i carabinieri durante un servizio di controllo del territorio, hanno colto sul fatto un quindicenne e un dodicenne. I due, dopo aver staccato i telai in alluminio delle porte e delle finestre dell’edificio, li stavano sistemando in alcuni rudimentali carrelli e volevano portarli via.