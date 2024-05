Palermo, raid al liceo Danilo Dolci: i ladri rubano vecchi computer e li distruggono

Hanno forzato uno degli ingressi, poi hanno fatto irruzione nei locali dell'istituto scolastico e hanno passato al setaccio tutte le aule. Ennesimo raid in una scuola di Palermo: nella notte è finito nel mirino il liceo delle Scienze umane e linguistico Danilo Dolci.

I ladri sono entrati ina zione nella succursale che si trova nella zona di via Oreto e hanno cercato di portare via alcuni computer che si trovavano in un deposito. Non si sarebbero però resi subito conto che i pc erano di vecchia generazione e che custoditi nel magazzino perché destinati allo smaltimento. Una volta usciti dalla struttura, li hanno quindi distrutti, abbandonando i vari pezzi nel vicino campetto di calcio.

Stamattina, 7 maggio, il personale scolastico ha lanciato l'allarme contattando il numero di emergenza 112. Sul posto sono così arrivati i carabinieri che hanno accertato il danneggiamento e hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili, fuggiti facendo perdere le proprie tracce.