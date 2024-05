L’omicidio-suicidio di via Notarbartolo a Palermo: uniti nella morte, divisi nell’ora dell’addio

Uniti nella morte, divisi nel giorno dell’addio. I funerali di Laura Lupo e del marito, Pietro Delia, potrebbero essere celebrati separatamente, anche se la data potrà essere fissata solo dopo che si conosceranno i risultati delle autopsie, che saranno eseguite in settimana all’Istituto di medicina legale del Policlinico. La tragedia è stata troppo forte per non provocare scossoni all’interno delle due famiglie, che sembrano orientate a fare svolgere funzioni religiose distinte per l’ispettrice della polizia municipale e per il commercialista: la decisione probabilmente sarà presa nelle prossime ore anche perché i figli delle vittime e i parenti sono comprensibilmente sconvolti per quanto è accaduto.

La pista dell’omicidio-suicidio è ormai quella più accreditata: la dinamica avrebbe ormai numerosi riscontri, così come gli investigatori starebbero ricevendo ulteriori conferme per il movente della gelosia. Alcuni amici e colleghi, sia pure in forma anonima, hanno parlato con i cronisti di crisi matrimoniale e di tensioni nella coppia, che era tornata assieme da un anno e mezzo dopo oltre tre anni di separazione. Chi li conosceva ha raccontato che lei, negli ultimi tempi, sembrava turbata e con una situazione psicologica delicata, perché temeva altri tradimenti del marito: preoccupazioni che potrebbero avere fatto scattare il desiderio di un chiarimento che poi si è trasformato in un dramma dalle conseguenze irreparabili.