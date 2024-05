Palermo, la gelosia dietro l'omicidio-suicidio di via Notarbartolo: è la pista privilegiata

Voci sussurrate di una crisi matrimoniale che andava avanti da qualche tempo, le indiscrezioni sull’umore che era cambiato al punto che i colleghi, che la conoscevano da una vita, raccontano lontano dai taccuini di una donna «profondamente turbata per i suoi problemi personali». Nessuno per il momento può dirlo apertamente ma – almeno stando alle prime ricostruzioni – ci potrebbe essere la gelosia alla base dell’omicidio-suicidio scoperto ieri mattina (4 maggio) a Palermo, in tutta la sua sconvolgente drammaticità in un appartamento al terzo piano di via Notarbartolo 49, non lontano dall’Albero Falcone. Un condominio che è anche un obiettivo «sensibile» presidiato giorno e notte da una pattuglia della guardia di finanza perché nello stesso luogo abita un noto magistrato palermitano impegnato in un ruolo importante fuori dalla Sicilia.

La dinamica non lascerebbe spazio a dubbi: Laura Lupo, 62 anni, ispettore della polizia municipale, avrebbe ucciso con la pistola d’ordinanza il marito, Pietro Delia, 66 anni, commercialista ed ex dipendente Bnl, per poi fare fuoco contro se stessa. Le indagini sono state affidate ai carabinieri, mentre l’autopsia sarà effettuata la prossima settimana al Policlinico: il medico legale avrebbe trovato l’arma ancora in pugno alla sessantaduenne sulla quale ad un primo esame sarebbero state riscontrate ferite alla testa e al collo.