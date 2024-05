Palermo, la tragedia di via Notarbartolo: l’ultimo saluto alla coppia

I funerali di Laura Lupo e del marito, Pietro Delia, saranno celebrati insieme questa mattina alle 10 nella chiesa di Sant’Eugenio Papa di piazza Europa. In un primo tempo sembrava che le due famiglie, ovviamente sconvolte, fossero orientate a far svolgere funzioni religiose distinte per l’ispettrice della polizia municipale e per il commercialista, morti il 4 maggio scorso nell’omicidio-suicidio avvenuto all’interno del loro appartamento in via Notarbartolo.

Alla fine sarebbe prevalsa la decisione dei figli di dare l’estremo saluto alla coppia, riunita per l’ultima volta, nonostante il dolore di un dramma su cui è impossibile esprimere un giudizio dall’esterno. La pista dell’omicidio-suicidio sembra ormai accertata anche se la consulenza del medico legale ha messo in evidenza alcune incongruenze e interrogativi sulla dinamica di quanto è accaduto.

