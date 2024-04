Palermo, rubato un furgone dell'Amat: un operaio è stato scaraventato fuori dal mezzo in corsa

A Palermo è stato rubato un furgone all’Amat, l’azienda del trasporto pubblico, con all’interno un operaio che con altri colleghi lavorava nel quartiere Cep al rifacimento delle strisce pedonali. In corsa, il ladro ha scaraventato fuori l’operaio, che è stato soccorso e ricoverato all’ospedale Villa Sofia con ferite e fratture. Il furgone è stato ritrovato dai carabinieri in via Bronte, svuotato di tutti gli attrezzi.

«I fatti che si sono registrati stanotte nel quartiere Cep ai danni di una squadra dell’Amat impegnata nel rifacimento delle strisce pedonali sono di estrema gravità. Esprimo ferma condanna di quanto accaduto con l'auspicio che possano, al più presto, essere individuati i responsabili. Al dipendente Amat rimasto ferito in questo episodio e agli autisti dell’Amat che negli ultimi sono stati vittime di aggressione sui mezzi vanno la mia vicinanza e la mia solidarietà», ha detto il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.