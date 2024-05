Desplanches, parate e personalità: in porta è già cominciato il futuro

Un esordio in Serie B non si scorda mai. Questo starà pensando Desplanches (nella foto di Tullio Puglia), che avrà anche segnato il rosso la data del 5 maggio sul suo calendario. Un debutto che stava attendendo probabilmente dal primo giorno in cui è arrivato a Palermo, la scorsa estate. Il club rosanero ha investito tanto su di lui e lui non vedeva loro di ripagare la fiducia. Più volte nelle ultime settimane, dopo l’arrivo di Mignani in panchina, si era paventata la possibilità di vederlo in campo. Chance che è arrivata alla penultima giornata e che apre, per certi versi, al futuro. E a questo starà anche pensando Pigliacelli che è stato fatto fuori per scelta tecnica per la prima volta da quando è a Palermo: il portiere nelle due stagioni in rosanero non aveva mai saltato una partita.

Per capire cosa è successo domenica fra i pali bisogna però partire dall’inizio. Perché la scelta di lanciarlo dal primo minuto è stata una vera e propria sorpresa per diversi fattori. In primis perché mancano davvero pochissime gare alla conclusione della stagione, poi perché il rischio che si potesse bruciare era altissimo. Ma così non è stato perché Desplanches, qualora ce ne fosse stato bisogno, ha dimostrato di essere uno dei migliori giovani portieri in circolazione. Classe 2003 e una carriera radiosa che lo attende.