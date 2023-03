Palermo, via Sarullo: furti e danneggiamenti alle auto dei dipendenti Amat

Sembrano essere stati presi di mira gli impiegati Amat di via Roccazzo a Palermo. Davanti al nuovo ingresso dell'azienda municipale dei trasporti del capoluogo siciliano, in via Sarullo, quasi quotidianamente le auto di controllori, autisti e dipendenti degli uffici della partecipata del Comune vengono danneggiate o derubate.

Vetri e specchietti rotti, fiancate graffiate con i chiodi, gomme bucate, soprattutto durante la notte, sono i reati maggiormente commessi dai vandali che si aggirano nella zona di Passo di Rigano, ma i delinquenti non disdegnano anche furti. Fanno gola le marmitte catalitiche che contengono rame che viene poi rivenduto, ma anche le batterie e gli stereo. Talvolta, racconta un dipendente Amat a gds.it, gli oggetti personali vengono "stranamente" buttati sul marciapiede e non portati via. Qualche settimana fa, i ladri hanno rubato l'auto di un autista e, a quanto pare, non è l'unico mezzo scomparso negli ultimi anni. Stanotte è avvenuto di nuovo. A subire danni sono state tre auto di impiegati a cui sono stati rotti i vetri laterali.

«Sono vicino ai dipendenti Amat che questa notte si sono ritrovati le auto danneggiate - dichiara a gds.it il presidente della sesta circoscrizione di Palermo Andrea Aiello -. Ritengo che bisogna accentuare i controlli, in maniera che i dipendenti possano andare a lavorare in tranquillità. Chiederemo, pertanto, un intervento immediato agli organi di competenza affinché si possa trovare una celere soluzione a questa criticità».

