Il camionista dello Zen morto sull'A20, mistero sull'incidente: venerdì l'autopsia di Giuseppe Serio

Una tragedia ancora senza risposte, quella che ha coinvolto Giuseppe Serio, l'autista palermitano di 66 anni, residente allo Zen, morto sabato pomeriggio in un terribile incidente stradale sull'A20 Messina-Palermo. Proprio per questo sarà effettuata venerdì l'autopsia sul corpo dell'uomo.

La Procura della Repubblica di Patti ha aperto un fascicolo sull’incidente, affidato al sostituto procuratore Roberta Ampolo, che procederà alle notifiche di rito con l’affidamento dell’incarico al medico legale Giovanni Andò. La salma dell’autotrasportatore nella serata di sabato è stata trasferita nella camera mortuaria dell’ospedale di Patti

Le indagini della polizia stradale di Sant’Agata di Militello sono iniziate e dovranno spiegare perché il pesante mezzo si è ribaltato nel bel mezzo della carreggiata, al chilometro 102,150 dopo il casello di Rocca di Caprileone, con molte piante sparse in strada. Tante le ipotesi, da un malore che avrebbe colpito Serio ad un guasto del mezzo.

L’autostrada A20, in direzione Palermo, è stata chiusa per delle ore, con l'uscita obbligatori a Rocca di Caprileone, con rientro a Sant'Agata di Militello dopo il tratto sulla statale 113, con uomini del Cas (il consorzio autostrade che gestisce la Messina-Palermo) e i vigili del fuoco che hanno lavorato per sgomberare la carreggiata verso il capoluogo siciliano nel più breve tempo possibile.