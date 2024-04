La signora morta sullo scooter a Palermo, il marito è fuori pericolo

Avrebbe riportato solo qualche frattura ed è fuori pericolo, C.M., l’uomo che ieri si trovava alla guida dell’Sh 150 travolto da un autocarro in piazza San Giovanni Decollato, a Palermo. L’uomo si trova ricoverato al Policlinico. Non sarà facile dirgli, invece, che nello stesso incidente ha perso la vita sua moglie, Anna Maria La Gattuta, 61 anni, che si trovava sulla moto con lui.

Leggi anche Ecco chi era Anna La Gattuta, travolta e uccisa a Palermo da un camion in retromarcia

Ieri, intorno alle 17, la coppia stava percorrendo la salita che porta a villa Bonanno, dove si trova la questura centrale di Palermo, quando un camion in retromarcia li ha travolti. Il mezzo pesante, che trasportava cemento, si era immesso da via dei Biscottari in piazza delle Vittime in direzione della chiesa di San Giovanni Decollato. In una prima ricostruzione, si era parlato di un malfunzionamento ai freni che avrebbero fatto scivolare il camion all’indietro, ma il lavoro dell’infortunistica stabilirà con più certezza l’accaduto. Il motociclo con in sella Anna Maria La Gattuta e il marito, quest’ultimo alla guida della moto, aveva appena iniziato la salita quando si è trovato davanti al mezzo senza controllo che indietreggiava pericolosamente e che avrebbe frenato la sua folle corsa sul marciapiede. Un impatto risultato inevitabile, che ha ferito mortalmente la donna. Sul posto i sanitari del 118 ma il trasporto in ospedale è risultato, purtroppo, inutile.