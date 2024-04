Monreale: ragazza si lancia dal belvedere, un giovane vede tutto e chiama i soccorsi che la salvano

Tragedia sfiorata nel giorno della Pasquetta a Monreale. Una ragazza di ventisette anni si è lanciata dal belvedere di via Benedetto d'Acquisto. Poco prima delle 9, la giovane è stata notata da un palermitano mentre si lasciava cadere nel vuoto. Quest'ultimo ha immediatamente lanciato l'allarme e ha permesso ai soccorsi di arrivare sul posto nel giro di pochi minuti.

Sono così intervenuti i carabinieri, gli uomini della protezione civile e i vigili del fuoco che grazie alle imbracature sono riusciti a raggiungere la ragazza, precipitata per diversi metri. È rimasta ferita, ma in base a quanto è stato riferito dai soccorritori, era vigile_ la caduta, nonostante sia stata violenta, è infatti stata attutita dagli alberi. Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118 che l'hanno trasportata in ospedale, dove in queste ore viene sottoposta a tutti gli esami per accertare le sue condizioni di salute.

Pochi giorni fa, dalle parti di via Montepellegrino, un altro salvataggio. In questo caso sono stati i poliziotti a evitare il peggio: una donna è stata trovata seduta sulla ringhiera del suo balcone, minacciava di lanciarsi nel vuoto. Un agente ha monitorato la situazione dalla strada, altri tre sono entrati nell'appartamento e sono riusciti, nonostante le difficoltà, a far rientrare la signora in casa.