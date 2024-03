Paura a Palermo, donna tenta di lanciarsi nel vuoto: salvata dai poliziotti

Ha tentato di lanciarsi dal secondo piano di un palazzo, ma è stata messa in salvo dalla polizia. È successo in via Nicolò Cacciatore a Palermo, dalle parti di via Montepellegrino, dove per una donna si è temuto il peggio. Quando è stato lanciato l'allarme, sul posto sono arrivate le volanti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico: gli agenti hanno trovato la cinquantenne seduta sulla ringhiera del balcone.

A questo punto uno dei poliziotti è rimasto in strada, per monitorare i movimenti della donna e cercare di dissuaderla dal suo intento. I suoi tre colleghi hanno invece raggiunto l'appartamento. La porta era chiusa a chiave, i poliziotti l'hanno quindi forzata e sono riusciti ad accedere all'abitazione. In due hanno immediatamente afferrato la donna, che ha però cercato di divincolarsi in tutti i modi, agitandosi con forza e colpendo anche ripetutamente gli agenti. Momenti concitati, durante i quali i due poliziotti, tentando di far rientrare la signora in casa, sono rimasti in bilico sul balcone, rischiando a loro volta di precipitare.