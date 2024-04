Giovane idraulico palermitano scompare in Svizzera, la famiglia: «Nessuna traccia da due mesi, aiutateci a trovarlo»

Nessuna notizia, nessuna telefonata da due mesi. Preoccupazione e angoscia per la famiglia di Simone Di Cesare, un ragazzo di ventinove anni che ha lasciato Palermo per andare a lavorare in Svizzera come idraulico. La madre ha denunciato la sua scomparsa alle forze dell'ordine, mentre i parenti e i tanti amici stanno in queste ore condividendo sui social decine di appelli per ritrovarlo.

«Siamo molto preoccupati - si legge in un messaggio scritto dalla sorella Chiara - non riusciamo a trovare mio fratello che vive da qualche mese vive a Zurigo. Non abbiamo sue notizie da quasi due mesi, se qualcuno l'ha visto per favore mi contatti in privato, abbiamo già fatto denuncia di scomparsa. Grazie a tutti».

Il ragazzo ha contattato la madre, l'ultima volta, a gennaio. Da allora la donna non è più riuscita a mettersi in contatto con lui. «Dall’inizio dell'anno Simone non l'ha più chiamata - si legge in un altro post con cui è stata condivisa la foto del giovane -. Al suo cellulare ha risposto la ragazza con cui conviveva, ma lei diceva sempre che era uscito e che non si trovava in casa. Un giorno ha detto che avevano litigato e che Simone era andato via senza il telefono, che dall'11 marzo risulta spento. Vi pregherei di mettere questo post in tutte le pagine possibili e chiunque abbia informazioni può telefonare ai numeri 00393487061259 oppure 00393929436419 grazie da parte della sua famiglia a tutti quelli che aiuteranno nelle ricerche».