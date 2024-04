Ritrovato il giovane idraulico palermitano scomparso in Svizzera: «Grazie a tutti, Simone sta bene»

«Voglio ringraziare tutti, mio fratello è stato ritrovato». Sono le parole della sorella di Simone Di Cesare, il ragazzo di ventinove anni che era scomparso in Svizzera, dove si è trasferito da alcuni mesi. Il giovane, che ha lasciato Palermo per andare a lavorare come idraulico a Zurigo, aveva contattato la sua famiglia, l'ultima volta, a gennaio. Da allora la madre era riuscita a comunicare soltanto con la ragazza che conviveva con lui, ma non aveva mai avuto indicazioni precise su dove il figlio si trovasse.

E così i familiari avevano denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine, mentre tanti amici hanno condiviso decine di appelli sui social chiedendo un aiuto per rintracciarlo. «Siamo molto preoccupati - aveva scritto la sorella Chiara - non riusciamo a trovare mio fratello. Non abbiamo sue notizie da quasi due mesi, se qualcuno l'ha visto per favore mi contatti in privato, abbiamo già fatto denuncia di scomparsa. Grazie a tutti».