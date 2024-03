Palermo, 13 giorni in coma dopo un incidente: ventiduenne di Ficarazzi si sveglia accanto alla mamma

È uscito dal coma dopo un brutto incidente un giovane di 22 anni, di Ficarazzi. Era finito con l’auto contro una palma in viale Regione Siciliana a Palermo, all'angolo con la via Oreto. Un incidente del 16 marzo scorso. Il giovane è rimasto 13 giorni in coma.

Quando ha aperto gli occhi, ha trovato al suo fianco la mamma. Il 16 marzo scorso era stato soccorso dai vigili del fuoco che lo avevano estratto dalle lamiere dopo che alcuni automobilisti avevano chiamato il 112.