Finisce la sua corsa contro una palma, incidente alla rotonda di via Oreto a Palermo: grave un giovane

Incidente stradale questa mattina, intorno alle 6,30, alla rotonda di via Oreto, a Palermo. Un'auto, una Ford Festa, da accertare ancora se a causa dell'alta velocità. è uscita fuori strada finendo la sua corsa contro una palma. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Brancaccio, per estrarre il conducente dal veicolo che era rimasto distrutto. Alla guida un ventiduenne che pare sia in gravi condizioni.

L'uomo è stato affidato al personale sanitario del 118. Sul posto erano presenti anche agenti di polizia e vigili urbani per effettuare i rilievi.