Auto si ribalta sul ponte di via Giafar a Palermo: un ferito, strada chiusa e lunghe code

Ha perso il controllo del mezzo e la sua Peugeot 209 si è ribaltata. Un automobilista è rimasto ferito sul ponte di via Giafar, nel quartiere Brancaccio a Palermo, dopo un violento impatto con il guardrail, in un tratto della barriera stradale già danneggiato da un precedente incidente.

Lo scontro è stato violentissimo ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre l'uomo dall'abitacolo. Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sonoa rrivati anche i sanitari del 118 che hanno trasportato l'automobilista all'ospedale Buccheri La Ferla: nonostante l'impatto e la paura, le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

Sul luogo dell'incidente anche gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale per effettuare i rilievi e gestire la viabilità, andata nel frattempo in tilt. Nella zona si registrano infatti lunghe code su entrambi i sensi di marcia, entrambe le carreggiate sono state chiuse. Le indagini per ricostruire la dinamica sono in corso.