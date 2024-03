Incidente a Palermo, scontro tra due auto sull'A29: un giovane di 29 anni grave in ospedale

Ancora incidenti a Palermo. Due auto si sono scontrate, intorno alle 13, sulla bretella laterale dell'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, in direzione del capoluogo siciliano. L'impatto è stato violentissimo, con i due conducenti delle vetture rimasti feriti.

Uno di loro, un uomo di 29 anni, è stato trasportato in codice rosso dal personale del 118 all'ospedale Villa Sofia: le condizioni sarebbero gravi e la prognosi riservata.

Sul posto sono intervenuti i vigili dell'infortunistica della polizia municipale, che hanno effettuato i rilievi e hanno iniziato le indagini. Il traffico nella zona ha subito dei disagi, con dei rallentamenti per il restringimento della carreggiata, necessaria per i soccorsi e per i rilievi.