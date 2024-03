Palermo, furto alla scuola elementare Garzilli: i ladri scappano con uno scaldabagno

I militari si sono recati sul posto e hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili, al vaglio ci sono i filmati delle telecamere della zona. Si tratta dell'ennesimo colpo contro gli istituti scolastici della città. Tra i più recenti, il maxi furto alla scuola Falcone dello Zen: I ladri erano ben informati e sapevano di una grossa fornitura di detersivi per l’istituto scolastico. Sono andati a colpo sicuro, sono entrati nella scuola, pare ancora senza sistema di videosorveglianza, e hanno caricato un camion pieno di saponi, lavapavimenti, carta igienica e prodotti per la pulizia di banchi e sedie. La denuncia è stata presentata dal dirigente.

Non si fermano i raid ai danni delle scuole a Palermo. Stavolta a finire nel mirino è stata l'elementare Nicolò Garzilli di via Isonzo. I ladri hanno fatto irruzione nelal notte, manomettendo una finestra. Poi hanno passato al setaccio tutti i locali, mettendo a soqquadro le aule e prendendo di mira anche il bagno. È infatti stato sradicato lo scaldabagno, con il quale i malviventi sono poi fuggiti. L'amara scoperta stamattina, quando il personale scolastico ha informato il dirigente scolastico che ha quindi avvisato i carabinieri.

Nella stessa scuola a inizio anno sono stati portati via i condizionatori appena installati per rendere più confortevole la vita tra le aule a professori e alunni. C’era stata la mobilitazione contro questo furto. Ma alla fine i ladri hanno colpito di nuovo in modo chirurgico. I primi di febbraio, un altro caso nella scuola materna Carollo del quartiere Falsomiele. I ladri hanno portato via un gazebo, un altro è stato danneggiato.