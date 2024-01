Maxi furto nella scuola Falcone allo Zen di Palermo, rubato un grosso carico di prodotti per l’igiene e la pulizia

Maxi furto alla scuola Giovanni Falcone di via Nicolò Pensabene a Palermo nel quartiere Zen. I ladri erano ben informati e sapevano di una grossa fornitura di detersivi per l’istituto scolastico.

Sono andati a colpo sicuro, sono entrati nella scuola, pare ancora senza sistema di videosorveglianza, e hanno caricato un camion pieno di saponi, lavapavimenti, carta igienica e prodotti per la pulizia di banchi e sedie.

La denuncia è stata presentata dal dirigente. Sono in corso le indagini per risalire agli autori.

Nella stessa scuola a inizio anno sono stati portati via i condizionatori appena installati per rendere più confortevole la vita tra le aule a professori e alunni.

C’era stata la mobilitazione contro questo furto. Ma alla fine i ladri hanno colpito di nuovo in modo chirurgico.