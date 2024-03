Palermo, monopattini rubati e abbandonati tra i rifiuti: sei ritrovati in via Decollati

Continuano gli «strani» ritrovamenti di monopattini a Palermo. Spesso rubati e poi smontati, i mezzi elettrici da noleggiare in città sono ancora una volta stati abbandonati tra i rifiuti, e precisamente in via Decollati. Erano stati spostati dalla postazione messa a disposizione dei cittadini, ma se ne erano perse le tracce.

I carabinieri ne hanno individuato sei lungo la strada che da via Oreto porta in corso dei Mille, a pochi metri dal fiume Oreto, dove già nei giorni scorsi erano stati trovati, abbandonati, altri sette monopattini. Erano stati gettati alla fine del corso d'acqua: danneggiati, qualcuno si era impossessato delle batterie dopo averli smontati. I primi di gennaio un altro episodio: un monopattino è stato notato in acqua, sempre nel fiume Oreto, nella zona della Guadagna. In tutti e tre i casi, i veicoli a due ruote appartenevano alla ditta Link, tra quelle che nel capoluogo siciliano offrono il servizio di noleggio all'insegna della mobilità sostenibile.