Palermo, scovati mentre provano a rubare le batterie dei monopattini: denunciati due giovani

Sono stati sorpresi in via Sicilia, a Palermo, mentre tentavano di rubare le batterie di due monopattini della compagnia Lime. Un lavoro non semplice, visti i meccanismi di protezione installati sui mezzi da prendere a noleggio, e non senza rischi per via del materiale usato per i propulsori elettrici. Una pattuglia dei carabinieri è intervenuta sul posto e ha individuato due giovani, che sono stati poi denunciati a piede libero. Nel corso dei controlli su strada compiuti dal nucleo radiomobile, inoltre, in via Galletti è stato fermato un uomo alla guida di un Piaggio Porter rubato a Misilmeri. Per lui è scattata una denuncia per furto, mentre il mezzo è stato restituito al proprietario.

Nella foto via Sicilia, a Palermo