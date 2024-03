Rifiuti nel centro storico, la Rap: «A Palermo l'abbandono è un fatto culturale, non si vuole bene alla città»

Le risposta alle domande di Todaro arrivano dai dirigenti, costretti a impiegare quattro operatori al giorno per il controllo e la raccolta dei rifiuti indifferenziati abbandonati abusivamente, sottraendo maestranze agli itinerari ordinari. «Il fenomeno dell’abbandono è diffusissimo - attacca il presiedete della Rap -. È un fatto culturale, non si vuole bene alla propria città. Noi interveniamo con la polizia municipale, rovistiamo nei sacchetti e riusciamo a risalire alle attività commerciali che se ne infischiano. In questo modo facciamo scattare i controlli».

Mentre gli operatori sono al lavoro, Todaro affronta anche i problemi che incombono sulla città: Bellolampo ha circa un mese di autonomia, e se dalla Regione non vengono consegnati i lavori sarà il caos. Ma il presidente appare fiducioso: «Dalle ultime interlocuzioni che ho avuto - spiega - ho ricevuto rassicurazioni dall’impresa e dal direttore dei lavori che riusciremo a essere in linea con i tempi. Se non arrivassero a portare la seconda tranche dovrebbe arrivare un pezzo che ci mette comunque in tranquillità. Ma dobbiamo pensare a lungo termine e differenziare è un mantra che dobbiamo avere». E sulla Tari spiega: «Ballano circa dieci, quindici milioni in più. Al momento sono questi i numeri».