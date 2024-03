Rifiuti a Palermo, la Rap riduce la pretese ma non troppo: ora vuole un aumento di 31 milioni

La Rap torna alla carica e batte cassa. L'azienda che gestisce la raccolta rifiuti a Palermo chiede un incremento del contratto di servizio, benché abbia cercato di ridimensionare le richieste di qualche settimana fa. Il piano economico finanziario (Pef) di metà gennaio formulava una «necessità» di 36 milioni supplementari rispetto al contratto di servizio. Era scoppiata la polemica e alla fine l’atto era stato ritirato per una riconsiderazione complessiva. Ma, a conti fatti, l’incartamento spedito a sindaco, direttore generale, assessore all’Ambiente e Srr non cambia di molto le carte in tavola. I ritocchi hanno consentito di elaborare un piano che, per stare in piedi, ha bisogno di ricevere dal socio unico un incremento di 31 milioni, Iva compresa, che porterebbe il costo del contratto di servizio da 113 a 144 milioni. Sostanzialmente con un aumento della tassa a carico dei cittadini di quasi il 30 per cento, il 28 per l’esattezza.

In questa fase il documento, che è bene dire essere alla fase di elaborazione e verifica, è tenuto molto riservato. L’impostazione del Pef cozza, apparentemente, con quanto l’Arera, l’autorità nazionale per la regolazione dell’energia, stabilisce in termini di incrementi, autorizzati fino a un massimo del 9,6 per cento rispetto all’ammontare del biennio precedente. Quindi è verosimile che tutta l’impalcatura, anche se dovesse reggere a un primo controllo, rischia poi di crollare non appena passerà alla validazione della Srr, la società di regolamentazione su base metropolitana.