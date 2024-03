Palermo, vampe e pericoli anche allo Sperone e a Falsomiele: vigili del fuoco in azione

Nel giorno della festa di San Giuseppe prosegue l'emergenza vampe a Palermo. Dopo le cataste di legna date alle fiamme all'interno del campo di calcetto che si trova al Borgo Vecchio, e che era stato ristrutturato solo pochi giorni fa, altri roghi sono stati innescati in diversi quartieri.

È stato ancora una volta necessario l'intervento massiccio del vigili del fuoco in via Tiro a Segno, vicino all'ecomostro, dove sono arrivate nuovamente le forze dell'ordine per evitare che si verificassero i disordini registrati ieri. Fuoco anche in via Luigi Galvani allo Sperone e in via Albiri, nel quartiere Falsomiele. Ancora vampe, inoltre, in via Sant'Anna al Capo.

Una vera e propria emergenza che nelle scorse ore ha provocato il ferimento di tre agenti, intervenuti insieme ai colleghi per limitare i danni degli incendi all'Albergheria, alla Kalsa, a Sant'Erasmo e vicino all'ospedale Civico. A Brancaccio è anche stata data alle fiamme un'auto rubata, le vie sono state bloccate con alcuni cassonetti ed è stato impedito l'ingresso a uno mezzo dlela polizia municipale, poi preso a sassate.