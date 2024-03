Gli arresti per mafia a Palermo e le richieste di pizzo: «Ho due carcerati, devo fargli avere i picciuli»

Il boss «ricorda» di non avere ricevuto alcun aiuto dal padre, quando è stato, a sua volta, detenuto. «Gli ho detto: da tuo padre ci sei andato? Gli devo portare i picciuli all'avvocato...mi vengono a bussare. Io lo dico pure a te...quando sono mancato io, tuo padre un chilo di carne non me l'ha mandata, quindi questo pensiero che gli arriva». Il pizzo veniva imposto a tappeto, con le somme del racket che finivano nelle casse della famiglia mafiosa a Natale e a Pasqua.

Dal telefono di Marano, gli inquirenti hanno avuto la possibilità di ricostruire il modus operandi degli estorsori: si trattava di una sorta di catena di montaggio. Suleman indicava i negozi a cui chiedere il pizzo, mentre Marano, molto conosciuto nella zona di Villa Tasca, avvicinava le vittime, minacciandole in modo «velato». nel caso in cui la vittima non pagava, entrava in azione Lo Nardo, ritenuto più violento. Nel mirino del clan sono finiti due pescherie, una macelleria, una polleria, un panificio.

L'atteggiamento aggressivo di Lo Nardo, a volte, non piaceva a Marano e a Suleman, che consigliavano di essere più cauti, ribadendos emplicemente l'appartenenza a Cosa nostra: «Gli dici le persone che siamo...non c'è bisogno che.... L'ammansiri i cristiani (li devi tenere buoni, ndr)». E Marano protestava con Suleman: «Lui non capisce, io sono di qua! io li devo ammansire...lui, tanto non è che è di qua!».