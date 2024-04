Palermo, autista dell'Amat fa da scudo e protegge un gatto investito in via Libertà

Investe un gatto, uccidendolo, e poi fugge. L'ennesimo atto di vandalismo e di poca umanità verso gli animali, quello accaduto ieri in via libertà a Palermo. Un uomo al volante di un'auto ha centrato in pieno l'animale, che è rimasto a terra sanguinante ed agonizzante, per poi fuggire via.

Un'autista dell'Amat, invece, ha fermato il mezzo ed è sceso per fare da scudo all'animale ferito, in modo tale da soccorrerlo ed essere colpito ancora. Lo stesso presidente dell'Amat, Giuseppe Mistretta, ha chiamato l'assessore comunale al ramo, Fabrizio Ferrandelli, per un estremo tentativo di salvare il felino, cercando di velocizzare un intervento. Purtroppo il gatto è morto poco dopo in clinica. Indagini per risalire all'automobilista fuggito, che rischia una multa.