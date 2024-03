Palermo, la zona di via Cavour si sveglia senz'acqua: disagi per residenti e turisti

Via Cavour e zone limitrofe senza acqua. Nel centro storico di Palermo, da questa mattina, centinaia di residenti si sono svegliati senza il servizio idrico. I rubinetti delle abitazioni rimangono asciutti e così tante famiglie da qualche ora vivono disagi non potendo portare a termine le azioni più comuni. Stessa sorte è toccata ai turisti. Nella zona infatti sono presenti tantissime attività ricettive. I titolari lamentano danni e disagi ai visitatori. Colpite anche le attività di ristorazione, che da qualche ora protestano per l'assenza di acqua. Al momento i più colpiti sono i bar.

Non si conoscono ancora i motivi del guasto, mentre il centralino del pronto intervento dell'Amap, la società partecipata che si occupa del servizio, sta ricevendo centinaia di telefonate. E si è in attesa di una replica. Tra i residenti circola la voce che sia in corso un intervento, smontando i contatori, per eseguire un banco prova (che è uno strumento di misura progettato per il rilevamento del consumo acqua) e installando un contatore provvisorio.