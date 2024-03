Palermo, riparato il guasto: torna l'acqua tra via Cavour e via Mariano Stabile

L'Amap rende noto che è stata ripristinata l’erogazione idrica nella zona tra la via Cavour e la via Mariano Stabile, a Palermo. Era stata interrotta stamattina, 16 marzo, per consentire la riparazione di una copiosa perdita in via Fonderia Oretea.

A seguito della riattivazione della condotta si potranno verificare, in via transitoria, lievi incrementi delle torbidità delle acque distribuite in rete che tenderanno a normalizzarsi rapidamente. Ogni ulteriore dettaglio, assicura l'azienda partecipata del Comune di Palermo, sarà disponibile sul sito www.amapspa.it ovvero telefonando al numero 091.279111 (risponditore automatico) o al numero verde 800-915333 (esclusivamente da telefono fisso).