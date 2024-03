Palermo, la zona di Ponte Ammiraglio nel degrado: un chiosco trasformato in discarica abusiva

Più volte dato alle fiamme e deposito per ogni tipo di rifiuti. A pochi metri dal sito Unesco del Ponte Ammiraglio, in corso dei Mille, a Palermo, sorge una discarica abusiva. Un tempo bar, da circa dieci anni l’immobile viene sfruttato per l’abbandono di rifiuti edili, carcasse di elettrodomestici e deposito per le cassette dei fruttivendoli della zona.

Uno scempio che ruba la scena al ponte che fu attraversato da Garibaldi e dai suoi uomini, ad oggi ancora senza illuminazione così come il giardino di piazza Scaffa. «La proprietà è del Comune - spiega Pasquale Tusa, consigliere della Seconda Circoscrizione - il nostro consiglio all’unanimità ha approvato la richiesta di dismissione e sono in corso delle interlocuzioni con gli uffici del Patrimonio, con il Suap e il Coime per sollecitare l’intervento».

«La struttura è stata data alle fiamme in più occasioni - racconta la consigliera di Circoscrizione, Emanuela Lo Nardo - forse per protesta. È una vera e propria discarica, l’emergenza rifiuti in città continua a essere importante e questo è un sito utilizzato per lo smaltimento fai da te».