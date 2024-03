Palermo, a Brancaccio la vampa di San Giuseppe distrugge il parco giochi della rotonda Norman Zarcone

A Palermo è stata rimossa dalla polizia e dagli uomini della Rap, la società che gestisce la raccolta dei rifiuti, una catasta di legno e rifiuti data alle fiamme nel rione Brancaccio, dove i vandali hanno distrutto il parco giochi nella rotonda Norman Zarcone per accendere una "vampa" di San Giuseppe.

«Un atto vile, meschino e irresponsabile - dicono i consiglieri della II circoscrizione Alessandro Gandolfo e Claudio Sala -. Giornalmente ci battiamo per dare il giusto decoro al quartiere. Il nostro è un grido d'aiuto verso le istituzioni e l'intera cittadinanza. Questo sito, nei giorni scorsi, è stato bonificato dai rifiuti presenti grazie all'intervento di Rap e delle forze dell'ordine. Non vogliamo pensare che le due cose siano collegate. Si tratterebbe di un fatto di una gravità inaudita. Siamo per la tutela e la conservazione delle nostre tradizioni, delle quali fanno parte anche le vampe, ma a patto che venga tutelata la pubblica sicurezza. Quelle che invece si verificano in strada sono intollerabili danni sotto forma di inquinamento ambientale sprigionato dal rogo incontrollato di rifiuti».