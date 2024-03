Palermo, a Bonagia la Rap in azione per togliere le erbacce vicino alle scuole

Da due giorni, infatti, le squadre dell’area Igiene del suolo di Rap, munite di decespugliatori, soffiatori, scopa, paletta, supporto motocarro e spazzatrice, hanno provveduto al diserbo e relativo spazzamento della via Lorenzo Panepinto (area di passaggio bimbi per accedere all’Istituto scolastico Mattarella) e della via Mico Geraci, tratto ex via della Giraffa. In quest’ultimo luogo le attività continueranno nei prossimi giorni causa presenza di auto in sosta che ostacolano i lavori con la predisposizione di un avviso ai residenti a non posteggiare le auto.

Sempre nel quartiere Bonagia sono in corso anche delle attività, con il supporto della polizia municipale e polizia di Stato, e l’ausilio di due autogru e un motocarro a vasca, per rimuovere le cataste di legno pronte per le vampe, presenti in via Bartolomeo Sirillo e in via Mico Geraci affinché si eviti che vengano bruciate. Le attività di rimozione cataste di legno sono state avviate ieri anche a Brancaccio, in particolare nelle vie Norman Zarcone e Andrea Biondo (ex via Azolino Hazon).