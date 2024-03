Palermo, la Rap parte civile al processo contro gli assenteisti: «Nessuno sconto a chi infanga l’azienda»

In attesa dell’udienza, fissata per il 12 aprile prossimo, più della metà degli indagati ha già anticipato la richiesta di messa alla prova.

I reati contestati agli imputati, che erano soliti allontanarsi dal posto di lavoro, senza giustificazione alcuna e in maniera prolungata, per attività non connesse allo svolgimento dei propri compiti, sono state accertate da una articolata indagine condotta dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Piazza Verdi, sotto il coordinamento della Procura.

Duro il commento del presidente della Rap Giuseppe Todaro, che annuncia «provvedimenti disciplinari durissimi per il danno patrimoniale e di immagine». «Noi – aggiunge Todaro – andremo avanti per la nostra strada e non faremo nessuno sconto a chi infanga l’azienda. Tanto più per i casi di assenteismo che, oltre a danneggiare l’azienda, sono un affronto e un’offesa nei confronti dei tanti lavoratori onesti che ogni giorno fanno il loro dovere con abnegazione e rispetto della città».