I furbetti del cartellino, danni alla Rap di Palermo per oltre 40 mila euro

La Rap era cosa loro, nel senso che il lavoro nell’azienda che si occupa dello smaltimento dei rifiuti in città, era la seconda occupazione. La prima era farsi i fatti propri fregandosene se le loro assenze creavano un danno all’amministrazione comunale. E pazienza se il servizio di pulizia arrancava, se i mezzi non uscivano come previsto e se in giro c’erano meno addetti di quelli incaricati per tenere pulite le strade. Più che la batosta finanziaria - questi scherzetti comunque hanno portato via dalle casse della Rap circa 40 mila euro - l’indagine ha scoperchiato un andazzo davvero deprimente e incivile, oltre a un modo spregiudicato di compiere il proprio dovere nei confronti della comunità.

Quasi 1.400 gli episodi accertati dai carabinieri dopo gli appostamenti e i pedinamenti dei netturbini durati da maggio a luglio del 2021. In totale 101 indagati ma solo per 18 è scattata la misura cautelare dell'obbligo di firma: dovranno presentarsi ai carabinieri all’inizio e alla fine di ogni turno di lavoro.

Tra loro Salvatore De Luca a cui spetta il record di minuti non lavorati, ben 13.495, cioè 224 ore in meno rispetto a quelle che avrebbe dovuto effettivamente svolgere nella sede di via Ingham.

