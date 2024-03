Violenza di gruppo al Foro Italico, la vittima: «Contenta di essere stata creduta»

«Soddisfatta è un parolone perché, purtroppo, non posso tornare indietro nel tempo e vorrei non essere mai andata quella sera alla Vucciria, ma sono contenta di essere stata creduta visto che tutti erano contro di me.

D’altra parte, sono sempre ragazzi della mia età, non ho odio contro nessuno, mi spiace che si siano bruciati la vita e la stavano bruciando anche a me, anzi in parte me l’hanno bruciata».

Lo ha detto la diciannovenne vittima di uno stupro di gruppo, lo scorso 7 luglio, in un cantiere abbandonato del Foro Italico, a Palermo, intervenendo nel pomeriggio a il «Diario del giorno» su Rete 4, dopo la condanna a 8 anni e 8 mesi emessa oggi, dal gup del tribunale di Palermo, nei confronti dell’unico minorenne che ha preso parte alla violenza.

«Mi spiace comunque che sia successo tutto questo, prima di tutto per me - ha aggiunto la ragazza, che non è mai stata inquadrata dalle telecamere - Se non fosse successo, sarei attualmente una persona diversa e non tormentata più di quanto non lo fossi prima, a causa di tutto ciò che si è susseguito nella mia vita, che non è mai stata tanto serena».