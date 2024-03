La violenza di gruppo a Palermo, il legale della vittima: «Ristabilita la verità»

«Non possiamo certamente essere felici per una sentenza nei confronti di un minorenne accusato di una violenza odiosa ai danni di una ragazza di 19 anni. La decisione del Gup del tribunale dei minorenni, superiore rispetto alla stessa richiesta dell’accusa, serve tuttavia a ristabilire la verità dopo tutte le false notizie e le infamità nei confronti della vittima di questo stupro di gruppo che qualcuno ha cercato di far passare come un rapporto consensuale». Lo ha detto all’ANSA l’avvocato Carla Garofalo che assiste la diciannovenne vittima della violenza di gruppo avvenuta a Palermo nel luglio scorso, dopo la condanna a 8 anni e 8 mesi per l’unico minorenne che faceva parte del branco.

Nella foto il cantiere del Foro Italico dove sono avvenute le violenze sessuali