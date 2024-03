Gli arresti nel Palermitano e gli affari dei boss: «A Sciara per ora c'è Sinagra, ci fu una lite con uno di Termini...»

La conversazione è stata registrata durante il loro tragitto lungo l'autostrada A/19. Montalbano raccontava di avere saputo che Sinagra aveva imposto al titolare dell'attività dove acquistare la merce, ma Galbo aveva smentito, spiegando come stavano le cose. «Sinagra per ora ha a che fare con Sciara...c'è lui per ora...Per ora ci sono tre o quattro, nel paese, che devono pagare perché hanno rubato cose. Avantieri a uno di loro gli hanno fatto la centina...qualche quindici mazzi di carciofi avevano sceso da sopra il camion, meno male che qualcuno se ne è accorto, ma poi c'è stata una lite».

Tra i «business» delle famiglie mafiose legate al mandamento di Trabia ci sarebbe stato quello della gestione della compravendita di prodotto ortofrutticoli. Ad occuparsene, in particolare, sarebbe stato il clan di Cerda-Sciara, retto da Luigi Antonio Piraino e Calogero Sinagra. Il loro coinvolgimento emergerebbe dalle intercettazioni dei carabinieri, in cui Giuseppe Galbo e il consuocero Giuseppe Montalbano parlano di una grossa quantità di prodotti da andare a ritirare a Bagheria.

Il titolare della rivendita di ortofrutta, sarebbe stato l'intermediario tra i contadini della zona e i rifornitori dei mercati ortofrutticoli di Palermo e Villabate che si recavano a Sciara per rifornirsi di ortaggi, la quale famiglia gestiva anche un distributore di benzina. Lì, secondo quanto Galbo ha raccontato a Montalbano, Sinagra sarebbe intervenuto per una rissa avvenuta con Mercurio Bisesi, esponente della famiglia mafiosa di Termini Imerese e che aveva coinvolto i titolari.

«Là ci fu una lite con uno di Termini Imerese, alla pompa di benzina...». Poi ha continuato: «A quanto pare questo stava picchiando a Franco, sua madre ci è andata per picchiare a quello che aveva di sopra, quello nel modo di respingerla, gli ha sfregiato un poco la faccia e lo hanno denunciato...». Insomma, la madre del titolare era intervenuta, ma è rimasta ferita, presentando poi una denuncia ai carabinieri. «Ma quello non ci poteva stare fuori, hai capito? non ci poteva andare lui a Sciara e allora ci è andato a parlare, se ritiravano la denuncia e Franco l'ha ritirata, ma Vincenzo con sua moglie non l'hanno voluta ritirare. E lui ci ha detto che se non vai a ritirare la denuncia io manco più i carciofi ti faccio comprare...».