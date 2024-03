Palermo, ladro sorpreso al Policlinico dagli addetti alla sicurezza

Ospedali sotto assedio a Palermo, tra furti, atti vandalici e medici aggrediti. Luoghi un tempo sicuri e protetti, che oggi sono diventati terra di nessuno. Spazi diventati insicuri e che fanno paura ai pazienti, ai familiari, ma soprattutto al personale medico.

Gli ultimi episodi registrati al Policlinico Paolo Giaccone. Tentato scippo a un paziente del reparto di Oncologia e furto nel reparto di Endocrinologia. Il ladro, P.V., è stato bloccato dal personale della Mondiapol e successivamente consegnato alla polizia del commissariato Oreto. È successo giovedì (29 febbraio) nelle prime ore del mattino. Un copione già visto e che stavolta ha fatto registrare un tentato scippo ai danni di un paziente del reparto di Oncologia e il furto di materiale e modulistica medica dal reparto di Endocrinologia.

È stata una guardia particolare giurata della Mondialpol Security Spa a dare l’allarme e a sventare l’ennesimo furto ai danni della struttura sanitaria. Erano le 8,15 quando alla guardia giurata, in servizio presso il Policlinico, è stato segnalato dal centralino dell’Azienda ospedaliera universitaria un tentato scippo a un paziente. L’uomo, che avrebbe cercato di mettere a segno il colpo, è stato descritto nel dettaglio nella prima segnalazione. Il malvivente, così, poco dopo, è stato individuato dal personale della Mandialpol in prossimità del pronto soccorso e mentre stava frugando all’interno di un borsone di proprietà di un paziente. Il ladro, a quel punto, è stato avvicinato dalla guardia giurata, che ha contattato la centrale operativa della Mondialpol per allertare le forze dell’ordine. Il malvivente, una volta scoperto, ha tentato una rocambolesca fuga, ma è stato bloccato dalla guardia. Gli uomini della polizia, giunti velocemente sul posto, hanno constatato che l’uomo era in possesso della merce precedentemente rubata dal reparto di Endocrinologia e nello specifico di un misuratore di pressione, penne e moduli vari. Il ladro è stato preso in consegna dalle forze dell’ordine e gli oggetti rubati restituiti.