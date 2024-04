Palermo, ladri nella sala autoptica del Policlinico: rubate due bilance di precisione

Non si fermano i furti negli ospedali a Palermo e ancora una volta è stato preso di mira il Policlinico. Dopo avere preso di mira vari dipartimenti della struttura sanitaria, in cui non sono stati risparmiati nemmeno gli spogliatoi, i ladri sono entrati in azione anche nella sala autoptica del reparto di Medicina legale. I malviventi hanno agito nella notte, manomettendo la porta d'ingresso e passando al setaccio tutte le stanze, trovate a soqquadro. Sono riusciti a fuggire con due bilance di precisione, utilizzate dai medici durante le delicate fasi della autopsie.

Dall'ospedale è così stato lanciato per l'ennesima volta l'allarme e sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno accertato il furto e avviato le indagini per risalire ai responsabili. L'ultimo caso risale soltanto e poche settimane fa, quando un ladro è stato sorpreso al Policlinico dagli addetti alla sicurezza. Erano le 8,15 quando a una guardia giurata in servizio nella struttura, è stato segnalato dal centralino un tentato scippo a un paziente.