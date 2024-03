Roberta Bruzzone si occuperà della strage di Altavilla, collaborerà con lo psichiatra Caputo per la perizia su Barreca

Roberta Bruzzone (nella foto), criminologa famosa in tutta Italia anche per le numerose apparizioni tv, si occuperà del caso della strage di Altavilla. L'avvocato di Giovanni Barreca, Giancarlo Barracato, l'ha nominata come consulente in occasione della perizia psichiatrica sul proprio assistito.

Il gip Valeria Gioeli infatti ha autorizzato l'esame psichiatrico sull'uomo accusato di avere ucciso la moglie Antonella Salamone e i figli Kevin ed Emanuel. La perizia è stata richiesta dallo stesso legale del muratore in carcere per la strage, che ha incaricato lo psichiatra Alberto Caputo, che sarà coadiuvato appunto da Roberta Bruzzone, che dovrebbe incontrare al carcere dei Pagliarelli Barreca il prossimo 6 marzo. Al suo legale l’indagato, in carcere da settimane e reo-confesso, ha ribadito di aver agito per liberare la famiglia dal demonio. Proseguono intanto le indagini sui cellulari e sui pc sequestrati all’uomo e ai suoi complici, Sabrina Fina e Massimo Carandente.