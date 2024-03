La strage di Altavilla, si indaga sui cellulari per scoprire le possibili bugie della ragazza nelle chat

È certo che quando i carabinieri sono arrivati, lei dormiva, poi aveva confessato di aver contribuito a seppellire in giardino i resti carbonizzati della mamma Antonella Salamone e di avere infierito sul fratello più grande saltandogli sulla pancia. Gli investigatori si chiedono come mai non abbia invocato aiuto nonostante avesse a disposizione il telefonino, anzi era rimasta in contatto con una compagna a cui aveva inviata perfino la foto di Kevin prima che venisse ucciso. Insieme al padre aveva scritto alcune frasi religiose sui muri della casa, si era unita alle preghiere in arabo aramaico con Massimo Carandente e Sabrina Fina e aveva anche preparato il pranzo e la cena insieme a loro.

«Loro sostengono di essere entrati e usciti più volte dalla villetta di Altavilla Milicia e giurano di essere innocenti. Hanno una visione diversa rispetto a quello che è accaduto, per questo è importante che espongano la loro tesi ai magistrati. Sarebbe un passaggio in più per fare chiarezza e per chiarire chi ha fatto cosa», dice l’avvocato Marco Rocca del foro di Crotone, il difensore dei due conviventi che sta aspettando la loro autorizzazione per fissare il confronto con il sostituto procuratore Mafredi Lanza di Termini Imerese. Un via libera che, fino a ieri, non era arrivato perché il legale non aveva potuto parlare direttamente con i suoi clienti visto che ai Pagliarelli non funzionerebbe l’apparecchiatura che consente di fare le videochiamate. L’alternativa sarebbe un colloquio telefonico ma anche questo espediente finora non è stato praticabile per cui potrebbe essere nominato a breve un sostituto che vada in carcere a chiedere il consenso ad entrambi per il nuovo interrogatorio.

La villetta di Altavilla Milicia dopo i funerali di Kevin ed Emanuel Barreca (foto Fucarini)