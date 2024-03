Palermo, la vetrina in frantumi e il furto: colpito un negozio cinese in via dei Leoni

Ennesimo furto con spaccata a Palermo. I ladri sono entrati in azione in via dei Leoni e hanno preso di mira un negozio di abbigliamento gestito da un cittadino cinese. È successo poco prima dell'alba di oggi, 1 marzo: intorno alle 5 hanno ridotto in frantumi una delle vetrate dell'attività commerciale e poi si sono introdotti nel locale. Hanno quindi passato al setaccio il negozio e si sono impossessati di pochi spiccioli lasciati nella cassa e di alcuni capi d'abbigliamento.

Poi si sono dati alla fuga con il bottino, ancora da quantificare. L'amara sorpresa, per il titolare, all'apertura. Ha subito lanciato l'allarme ai carabinieri che sono arrivati sul posto per effettuare i rilievi e avviare le ricerche dei responsabili. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere della zona, da cui potrebbero emergere importanti elementi per rintracciare i malviventi.

Si tratta del secondo colpo messo a segno con la stessa dinamica nel giro di poche ore in città: la banda spaccavetrine è infatti entrata in azione, stanotte, anche nel centro storico. Nel mirino è finito anche il locale Fai da Thè di via Maletto, alle spalle della basilica di San Francesco.